बच्ची को जन्म देने के बाद मेरी बहन कहां है? अनुष्का यादव के भाई ने लगाई पुलिस से गुहार, तेज प्रताप यादव पर भी दागे सवाल

Anushka - Tej Pratap Controversy: अनुष्का यादव बच्ची को जन्म देने के बाद कहां है? बच्ची को लेकर हमारा पूरा परिवार दहशत में है। लेकिन, अगले 24 घंटे हमारे लिए काफी खास है। हमने अपनी सुरक्षा और बहन की तलाश के लिए पुलिस से भी मदद मांगी है। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि साक्ष्य और प्रमाण के साथ सब कुछ साबित करेंगे। तेज प्रताप यादव को भी इसके बाद कोर्ट में जवाब देना होगा? अनुष्का की बेटी के पिता होने से तेज प्रताप यादव के इनकार के बाद आकाश ने ये बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि अनुष्का अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घर नहीं लौटी हैं। पत्रिका के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि वो कहां है? उसकी रक्षा और तलाश के लिए पुलिस की भी मदद लेंगे।