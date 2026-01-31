Bihar Politics: तेजप्रताप यादव ने छोड़ा सरकारी बंगला, पंखा-कुर्सी और एसी गायब!

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हारने के बाद भवन निर्माण विभाग ने तेजप्रताप यादव को सरकारी आवास (26 M स्ट्रैंड रोड, पटना) को खाली करने का 25 नवंबर 2025 को नोटिस दिया गया था। महुआ विधानसभा सीट से 2025 वे चुनाव हार गए थे। तेज प्रताप यादव के साथ ही राबड़ी देवी को भी 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने का भी नोटिस दिया गया था। नियमों के अनुसार, पूर्व विधायकों को नोटिस मिलने के बाद अधिकतम एक महीने में आवास खाली करने होते हैं।