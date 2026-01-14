तेजस्वी ओझल, तेज प्रताप छाया… शिवानंद तिवारी बोले – राबड़ी आवास पर सन्नाटा, पस्त कार्यकर्ताओं को कौन देगा दिलासा?

शिवानंद तिवारी। फोटो सोशल साइट फेसबुक
Makar Sankranti 2026 मकर संक्रांति पर राबड़ी आवास पर आज सन्नाटा पसरा है। दूसरी ओर तेज प्रताप यादव का सरकारी आवास पावर सेंटर बना हुआ है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद समेत कई दिग्गज नेता तेज प्रताप यादव के आवास पर आयोजित चूड़ा दही भोज में शामिल होने के लिए पहुंचे रहे हैं।
लालू प्रसाद के मित्र और आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने इसको लेकर तेज प्रताप की तारीफ करते हुए तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए लिखा है कि आज मकर संक्रांति का दही चूड़ा भोज की राजनीति के रंग में डूबा हुआ है। इस रंग में कोई एक व्यक्ति सराबोर दिखाई दे रहा है तो उसका नाम तेज प्रताप है। तेजस्वी तो बिल्कुल ओझल हैं। 10 नम्बर में सन्नाटा है। वही 10 नंबर जहाँ बिहार के कोने कोने से राजद कार्यकर्ता पहुंचते थे। दही चूड़ा तो बहाना होता था। असल तो नेताओं से देखा देखी होती थी। दरस परस और दण्ड प्रणाम होता थ। सब यहाँ से नई ऊर्जा के साथ अपने इलाक़े में लौटते थे।
आज इसकी और ज़्यादा ज़रूरत थी। चुनाव नतीजे से पस्त कार्यकर्ताओं को दिलासा की ज़रूरत थी। उनको भविष्य के लिये उत्साहित करने की ज़रूरत थी। लेकिन जब नेता ही पस्त है। मैदान में कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। ऐसे में भविष्य के लिए दल को कौन ऊर्जान्वित करेगा ! आज तेजस्वी गुम हैं। तेज प्रताप छाया हुआ है। जिन लोगों ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री की शपथ के लिए तारीख़ तय करवा दिया था। इस रास्ते में तेज प्रताप को बड़ा अवरोध बता कर उसको निकाल बाहर किया था, पता नहीं वे लोग कहाँ हैं !
