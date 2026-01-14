तेजस्वी ओझल, तेज प्रताप छाया… शिवानंद तिवारी बोले – राबड़ी आवास पर सन्नाटा, पस्त कार्यकर्ताओं को कौन देगा दिलासा?

लालू प्रसाद के मित्र और आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने इसको लेकर तेज प्रताप की तारीफ करते हुए तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए लिखा है कि आज मकर संक्रांति का दही चूड़ा भोज की राजनीति के रंग में डूबा हुआ है। इस रंग में कोई एक व्यक्ति सराबोर दिखाई दे रहा है तो उसका नाम तेज प्रताप है। तेजस्वी तो बिल्कुल ओझल हैं। 10 नम्बर में सन्नाटा है। वही 10 नंबर जहाँ बिहार के कोने कोने से राजद कार्यकर्ता पहुंचते थे। दही चूड़ा तो बहाना होता था। असल तो नेताओं से देखा देखी होती थी। दरस परस और दण्ड प्रणाम होता थ। सब यहाँ से नई ऊर्जा के साथ अपने इलाक़े में लौटते थे।