Makar Sankranti 2026: तेज प्रताप यादव का आवास बना पावर सेंटर, दही-चूड़ा भोज में पहुंचे पक्ष-विपक्ष और परिवार…

Makar Sankranti 2026: बिहार में मकर संक्रांति पर दही-चूड़ा भोज को लेकर बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है। पटना में लालू-राबड़ी आवास या फिर मुख्यमंत्री का सरकारी आवास दही-चूड़ा भोज को लेकर अक्सर चर्चा में रहता रहा है, लेकिन इस वर्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का घर दही चूड़ा भोज को लेकर चर्चा में है। तेज प्रताप का आवास आज पावर सेंटर बन गया है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद समेत कई दिग्गज तेज प्रताप यादव के घर पर आयोजित दही-चूडा भोज में पहुंच रहे हैं। लेकिन, अभी तक तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं। सबकी नजर तेजस्वी यादव पर टिकी हुई है।