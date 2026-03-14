Bihar LPG Crisis: पटना में 40% स्ट्रीट फूड दुकानें बंद, मोतिहारी में सिलेंडर के लिए दो लोग आपस में भिड़े

Bihar LPG Crisis: बिहार में एलपीजी गैस सिलेंडर की कथित किल्लत का असर अब कई जिलों में देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना में जहां स्ट्रीट फूड का कारोबार प्रभावित हुआ है, वहीं प्रदेश के अन्य शहरों से सिलेंडर को लेकर विवाद और हंगामे की खबरें सामने आ रही हैं। मोतिहारी में गैस सिलेंडर को लेकर दो लोगों के बीच झड़प हो गई। वहीं दरभंगा में सुबह से लाइन में खड़े लोगों को सिलेंडर नहीं मिलने पर उन्होंने हंगामा कर दिया। हालांकि, जिला प्रशासन का दावा है कि पूरे प्रदेश में कहीं भी एलपीजी गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है।