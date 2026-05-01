बिहार में प्री-मानसून बारिश का कहर, 11 लोगों की मौत; कई जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट

बिहार में प्री-मानसून बारिश के कारण मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। इस बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं कई जगहों पर यह आफत बनकर सामने आई है। राज्य में अलग-अलग घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। सबसे अधिक नुकसान मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेतिया और दरभंगा जिलों में देखने को मिला है। इन सात जिलों में कुल सात लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-मध्य, उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व बिहार के जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने बादल गरजने, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है।