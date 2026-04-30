सायरन बजते ही बिहार के 6 शहरों में छा जाएगा अंधेरा, जानें कब और क्यों होगा ब्लैकआउट

मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। सायरन की चेतावनी हर तरफ पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख चौराहों और तिराहों पर लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्थानीय पुलिस थानों और अग्निशमन दस्तों के वाहनों पर लगे सायरन का भी उपयोग किया जाएगा। ब्लैकआउट चरण की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय पर बिजली आपूर्ति के प्रभावी प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए बिजली विभाग के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखें।