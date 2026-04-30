दरिंदों का तुरंत होगा हिसाब! सीएम सम्राट चौधरी का DM-SP को सख्त निर्देश, बोले- अपराधियों की फोटो को पहना दीजिए माला

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की कार्य संस्कृति पर भी नकेल कसी। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य कार्य को छोड़कर सभी DM और SP को अनिवार्य रूप से सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित रहना होगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान अधिकारियों को जनता की शिकायतों को सुनना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को न्याय मिले। अपने 27 वर्षों के अनुभव का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सही मानसिकता वाले अधिकारियों को जिला स्तर पर तैनात किया जाए, तो 75% समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं।