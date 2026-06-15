Patna Coaching Clash: “अब तो डर लगने लगा है” – प्रिंस की मौत के बाद कई शिक्षकों ने खान सर पर लगाए गंभीर आरोप

निखिल सर का आरोप है कि वर्ष 2019 के आसपास फैजल खान ने कथित तौर पर उन्हें पिस्तौल दिखाकर कोचिंग संस्थान अपने नाम करवाने के लिए मजबूर किया था। उनका दावा है कि वह कोचिंग वास्तव में उनकी थी, लेकिन उस समय बढ़ते दबदबे के कारण वे विरोध नहीं कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट और कर्मचारियों के बयान जैसे कई दस्तावेज मौजूद हैं, जो उनके दावों का समर्थन करते हैं, लेकिन दबाव की वजह से वे आगे नहीं बढ़ पाए थे।