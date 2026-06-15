प्रिंस यादव मौत पर तेज प्रताप का बड़ा आरोप, कहा- ‘खान सर ने कराई हत्या’, तेजस्वी ने भी की बड़ी मांग

साथ ही पार्टी सरकार से यह भी आग्रह करती है कि रौशन आनंद को मानवीय आधार पर अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाए। इसके लिए उन्हें अस्थायी रिहाई अथवा आवश्यक नियमों के तहत पेरोल प्रदान किया जाए, ताकि वे अपने दिवंगत भाई को अंतिम विदाई दे सकें। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा शोक-संतप्त परिवार को इस कठिन समय में दुःख सहने की शक्ति दें।