खान सर कोचिंग सेंटर बवाल केस में जेल से बाहर आए रौशन आनंद, भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल

लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इस मामले में रौशन आनंद की जमानत की मांग की थी। तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स (X) पर लिखा था, “ज्ञानबिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद के भाई स्वर्गीय प्रिंस यादव की निर्मम हत्या की खबर से जनशक्ति जनता दल परिवार अत्यंत मर्माहत और दुखी है। जनशक्ति जनता दल सरकार एवं प्रशासन से मांग करता है कि इस जघन्य हत्याकांड में शामिल सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।”