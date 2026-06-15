रोशन आनंद के भाई की संदिग्ध हालात में मौत पर विवाद,खान सर ने जताई संवेदना और उठाए सवाल

खान सर (इमेज सोर्स: ANI)
Patna Coaching Clash ज्ञानबिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध मौत को लेकर फैजल खान उर्फ खान सर का बयान सामने आया है। खान सर ने एक वीडियो जारी कर प्रिंस यादव को श्रद्धांजलि देते हुए किसी तीसरे पक्ष की संलिप्तता की आशंका जताई है। वीडियो में उन्होंने कहा, “हमारी पूरी संवेदना परिवार के साथ है। हमसे जो भी कहा जाएगा, हम हर संभव सहयोग के लिए तैयार हैं।”
दरअसल, रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने इस मामले में खान सर को जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। वहीं, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
इसके अलावा पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भी प्रिंस यादव की मौत को हत्या बताया है। इस बीच फैजल खान उर्फ खान सर ने इस पूरे मामले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है।
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