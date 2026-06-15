रोशन आनंद के भाई की संदिग्ध हालात में मौत पर विवाद,खान सर ने जताई संवेदना और उठाए सवाल

Patna Coaching Clash ज्ञानबिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध मौत को लेकर फैजल खान उर्फ खान सर का बयान सामने आया है। खान सर ने एक वीडियो जारी कर प्रिंस यादव को श्रद्धांजलि देते हुए किसी तीसरे पक्ष की संलिप्तता की आशंका जताई है। वीडियो में उन्होंने कहा, “हमारी पूरी संवेदना परिवार के साथ है। हमसे जो भी कहा जाएगा, हम हर संभव सहयोग के लिए तैयार हैं।”