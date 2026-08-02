Bihar Politics: देवेश कुमार की ‘कुर्बानी’ से सुलगी सियासत, क्या बीजेपी से दूर हो रहा भूमिहार समाज?

देवेश कुमार के इस्तीफे के साथ-साथ भूमिहार समाज के कुछ लोग नीट छात्रा के कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले का भी जिक्र कर रहे हैं। उनका आरोप है कि उस मामले में भी समाज को न्याय नहीं मिला। वहीं, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले का हवाला देते हुए उनका कहना है कि पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में उनकी हत्या कर दी। उनका दावा है कि यदि बांकीपुर उपचुनाव के दौरान यह मुद्दा नहीं उठता तो सरकार इस मामले को गंभीरता से भी नहीं लेती। इन घटनाओं के आधार पर समाज के कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी को अब भूमिहार समाज की राजनीतिक जरूरत महसूस नहीं हो रही है।