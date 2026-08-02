बिहार: स्कॉर्पियो में शुरू हुआ विवाद, अफसर की मौत पर हुआ खत्म; EO विमल कुमार हत्याकांड में ड्राइवर गिरफ्तार

डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) विमल कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने उनके चालक मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि पटना जाते समय रास्ते में किसी बात को लेकर अधिकारी और चालक के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इसके बाद चालक ने कथित तौर पर वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस इस मामले को केवल आपसी विवाद मानकर नहीं चल रही है और अन्य संभावित पहलुओं की भी जांच कर रही है।