Bihar Crime: EO विमल कुमार हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पत्नी बोलीं- विधायक 50 लाख मांग रहा था, रोज फोन कर करता था परेशान

विमल कुमार मूल रूप से गया जिले के शेरघाटी के रहने वाले थे, जबकि उनका परिवार पटना के दानापुर स्थित गोला रोड टी-प्वाइंट के पास रहता है। उनका पार्थिव शरीर दानापुर स्थित आवास पर पहुंचा दिया गया है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि शनिवार रात डेहरी से पटना लौटने के दौरान औरंगाबाद जिले के बारुण थाना क्षेत्र स्थित घनौती पुल के पास उनके चालक मिथिलेश कुमार ने कथित तौर पर लोहे की रॉड से हमला कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।