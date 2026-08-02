बिहार: EO विमल कुमार आखिर क्यों चाहते थे डेहरी से तबादला? हत्या के बाद सामने आई बड़ी वजह

पुलिस ने इस मामले में उनके चालक मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, सफर के दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि गुस्से में चालक ने वाहन में रखी लोहे की रॉड से विमल कुमार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।