“जेल में मेरी हत्या की साजिश रची गई, भाई प्रिंस यादव की मौत भी उसी प्लान का हिस्सा” – रौशन आनंद का फैजल खान पर बड़ा आरोप

रौशन आनंद का दावा है कि फैजल खान को कुछ प्रभावशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त है। इसकी वजह से पटना पुलिस उनके खिला कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बिना किसी नेता का नाम लिए उन्होंने कहा कि फैजल खान को राजनीतिक संरक्षण मिलने की वजह से उनके खिलाफ जांच नहीं हो रही है और जांच को प्रभावित भी किया जा रहा है। रौशन आनंद ने कहा कि मैंने अपने भाई को खोया हूं। यह दर्द कभी कम नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे।