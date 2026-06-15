‘अब कुछ हुआ तो बिहार सरकार जिम्मेदार होगी’, तेज प्रताप यादव ने लौटाई सुरक्षा; सम्राट चौधरी को दी चेतावनी

Tej Pratap Yadav Security: बिहार की सियासत में सुरक्षा कटौती और सरकारी बंगला को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद अब लालू परिवार के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी अपनी सरकारी सुरक्षा वापस लौटा दी हैं। सोमवार को बिहार लौटते ही तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। साथ हु उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में उनके साथ होने वाली किसी भी अप्रिय घटना की जवाबदेही सरकार की होगी।