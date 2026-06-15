बिहार: प्रिंस यादव की मां ने दोस्तों की थ्योरी नकारी, बोलीं- मेरे बेटे को कोई बीमारी नहीं थी, खान ने बर्बाद किया मेरा परिवार

Prince Yadav Death: पटना की ज्ञानबिंदु GS एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की नेपाल में कैसे मौत हुई यह अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सहरसा में उनके पैतृक गांव धमसैना में प्रिंस यादव का शव पहुंचते ही पूरे इलाके में मातम छा गया। आंगन में खाट पर रखे अपने बेटे के शव को देखकर उनकी मां का रो-रोकर बुरा हाल था। उन्होंने इस पूरी घटना के लिए फैसल खान यानि खान सर को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने प्रिंस यादव के दोस्त रोशन कुमार की उस थ्योरी को भी नाकार दिया, जिसमें उसने प्रिंस की मौत की वजह मानसिक बीमारी और दवा का रिएक्शन बताया था।