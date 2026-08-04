EO Murder Case: तेजस्वी ने पुलिस पर लगाया आरोप, कहा- ड्राइवर को बलि का बकरा बनाकर विधायक को बचा रही सरकार

मृत अफसर के परिवार का हवाल देते हुए तेजस्वी यादव ने सत्ताधारी पार्टी के एक विधायक पर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि अफसर की पत्नी बबीता देवी, उनकी मां और बहनें गहरे सदमे में हैं और बार-बार सत्ताधारी पार्टी के MLA का नाम ले रही हैं। आरोप है कि MLA सोनू सिंह अफसर को रोज फोन करके 25 लाख से 50 लाख रुपये तक की रंगदारी मांगते थे और उन्हें मानसिक रूप से परेशान करते थे। तेजस्वी ने कहा कि MLA के दबाव के कारण अफसर लगातार मानसिक तनाव में थे और घटना से ठीक एक दिन पहले ही MLA से मिले थे। परिवार के बार-बार MLA का नाम लेने के बावजूद, पुलिस इस पहलू की जांच करने से बच रही है।