Monsoon Havoc: असम, गुजरात से केरल तक बाढ़-बादल फटने का कहर, लाखों प्रभावित, राहत अभियान तेज

असम में हालात पहले से बेहतर जरूर हुए हैं, लेकिन मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। इस साल अब तक बाढ़ से 87 लोगों की मौत हो चुकी है। 11.45 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों परिवार राहत शिविरों में रह रहे हैं। कई मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जबकि बड़ी संख्या में घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रशासन राहत सामग्री पहुंचाने के साथ-साथ अब पुनर्वास पर भी तेजी से काम कर रहा है। सरकार का कहना है कि हर प्रभावित परिवार को सामान्य जीवन में लौटाने की कोशिश की जा रही है।