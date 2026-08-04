E20 पेट्रोल को लेकर BJP का आम आदमी पार्टी पर हमला, सुधांशु त्रिवेदी बोले- ‘अरविंद केजरीवाल लोगों को गुमराह कर रहे हैं’

E20 ईंधन नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। उनकी पहली मांग है कि पेट्रोल पंपों पर लोगों को E20 पेट्रोल और शुद्ध पेट्रोल दोनों का विकल्प दिया जाए। दूसरी मांग है कि यदि सरकार E20 पेट्रोल को बढ़ावा देना चाहती है तो इसकी कीमत शुद्ध पेट्रोल से कम रखी जाए। वहीं तीसरी मांग है कि देश में पेट्रोल की कीमत 84 रुपये प्रति लीटर से कम की जाए। केजरीवाल का कहना है कि लोगों को अपनी जरूरत और वाहन की क्षमता के अनुसार ईंधन चुनने की आजादी मिलनी चाहिए।