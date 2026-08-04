सैनिक स्कूलों में बढ़ रही RSS की भूमिका पर भड़के राहुल गांधी, रक्षा समिति की बैठक में मचा हंगामा, अध्यक्ष ने मांगे सुबूत

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो - आईएएनएस)
Rahul Gandhi on Sainik Schools: संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति की बैठक में उस समय तीखी बहस हो गई जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सैनिक स्कूलों में RSS की कथित बढ़ती भूमिका का मुद्दा उठाया। सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने दावा किया कि कई मीडिया रिपोर्टों में RSS से जुड़े संगठनों की भागीदारी बढ़ने की बात सामने आई है। इस पर समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने राहुल गांधी से अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्रालय से इस पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। बैठक के दौरान भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी राहुल गांधी के आरोपों का आधार पूछा। इसके बाद समिति अध्यक्ष ने कहा कि PPP मॉडल के तहत आवंटित सैनिक स्कूलों और संबंधित संस्थाओं की सूची की जांच कराई जाएगी।
राहुल गांधी ने कहा, "RSS हमारा इतिहास नहीं बदल सकता। भारत अपने इतिहास को किसी के पैरों तले रौंदे जाने को बर्दाश्त नहीं करेगा।"
खबर अपडेट की जा रही है…
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग