भारत-बांग्लादेश रिश्तों के बीच शेख हसीना का कार्यक्रम चर्चा में, MEA बोला- सरकार की कोई भूमिका नहीं

भारत ने शेख हसीना के कार्यक्रम से किया किनारा
Sheikh Hasina Virtual Address: भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े प्रस्तावित मीडिया कार्यक्रम में किसी भी तरह की भूमिका होने से इनकार किया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इस मंच पर व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का वह समर्थन नहीं करती।
विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नियमित द्विसाप्ताहिक (हर दो सप्ताह में होने वाली) मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सरकार का इस कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। उनका यह बयान बांग्लादेश की उन चिंताओं के बीच आया है, जिनमें नई दिल्ली स्थित फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब (FCC) ऑफ साउथ एशिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शेख हसीना के प्रस्तावित संबोधन पर सवाल उठाए गए हैं।
रणधीर जायसवाल ने कहा, "जिस कार्यक्रम का आप उल्लेख कर रहे हैं, उसका आयोजन एक निजी मीडिया संस्था कर रही है। इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है। साथ ही, सरकार इस मंच पर व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन नहीं करती।"
बांग्लादेश ने भारत के समक्ष उन खबरों पर चिंता जताई है, जिनमें कहा गया है कि शेख हसीना, जो पिछले वर्ष ढाका छोड़ने के बाद से भारत में रह रही हैं, 5 अगस्त को एक वर्चुअल संबोधन देने वाली हैं। बांग्लादेश का मानना है कि इस कार्यक्रम का दोनों देशों के हाल ही में बेहतर हुए संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह मुद्दा सोमवार को बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर और ढाका में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी के बीच हुई बैठक में भी उठा।
एक अन्य प्रश्न के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि फरवरी 2026 में पदभार ग्रहण करने के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत की द्विपक्षीय यात्रा के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा गया था।
उन्होंने कहा, "जहां तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सवाल है, भारत ने BIMSTEC के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण भेजा है।"
उन्होंने आगे कहा, "यह निमंत्रण ब्रिक्स के आउटरीच सत्रों के लिए अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रिया के तहत भेजा गया है। इसी तरह क्षेत्रीय समूहों के अन्य प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया है।"
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