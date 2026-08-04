भारत-बांग्लादेश रिश्तों के बीच शेख हसीना का कार्यक्रम चर्चा में, MEA बोला- सरकार की कोई भूमिका नहीं

बांग्लादेश ने भारत के समक्ष उन खबरों पर चिंता जताई है, जिनमें कहा गया है कि शेख हसीना, जो पिछले वर्ष ढाका छोड़ने के बाद से भारत में रह रही हैं, 5 अगस्त को एक वर्चुअल संबोधन देने वाली हैं। बांग्लादेश का मानना है कि इस कार्यक्रम का दोनों देशों के हाल ही में बेहतर हुए संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह मुद्दा सोमवार को बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर और ढाका में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी के बीच हुई बैठक में भी उठा।