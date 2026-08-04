दुनिया के सामने बेनकाब हुआ पाकिस्तान, PoJK में चुनाव महज दिखावा, 90 लोगों की फौज की गोलाबारी में मौत: भारतीय विदेश मंत्रालय

India reaction to PoJK elections: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे चुनावों को दिखावा करार दिया है। वैश्विक संगठनों से अपील की है पाक अधिकृत कश्मीर के आम नागरिकों पर हो रही ज्यादती के खिलाफ कदम उठाएं। मंगलवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में यह तथाकथित स्थानीय चुनाव पूरी तरह से दिखावा है। वास्तिवक स्थिति वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। ऐसे खोखले दावे वास्तविकता से अलग हैं।