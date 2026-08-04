4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

दुनिया के सामने बेनकाब हुआ पाकिस्तान, PoJK में चुनाव महज दिखावा, 90 लोगों की फौज की गोलाबारी में मौत: भारतीय विदेश मंत्रालय

भारत ने PoJK में हो रहे तथाकथित चुनावों को दिखावा करार दिया, विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया जून से अब तक फौज की गोलाबारी में 90 लोगों की मौत, वैश्विक समुदाय से कार्रवाई की अपील
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Aug 04, 2026

Pakistan Terrorists, MEA Statement, Randhir Jaiswal, Pakistan Militants, India Pakistan News,

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (फाइल फोटो - आईएएनएस)

India reaction to PoJK elections: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे चुनावों को दिखावा करार दिया है। वैश्विक संगठनों से अपील की है पाक अधिकृत कश्मीर के आम नागरिकों पर हो रही ज्यादती के खिलाफ कदम उठाएं। मंगलवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में यह तथाकथित स्थानीय चुनाव पूरी तरह से दिखावा है। वास्तिवक स्थिति वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। ऐसे खोखले दावे वास्तविकता से अलग हैं।

जून से अब तक 90 लोग मारे गए

रणधीर जायसवाल ने कहा कि वहां जो जन प्रदर्शन चल रहा है वहां जून से अब तक 90 लोग मारे गए हैं।और कई और घायल हुए हैं। वहां की सत्ता व्यवस्था जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी, दमन और धमकी से दिया है। उन्होंने वैश्विक समुदाय से पाकिस्तान का पाखंड से भरा चेहरा साफ देखनी की अपील की।

पाकिस्तान फर्जी चुनाव कराकर वैधता का भ्रम फैला रहा

भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान अब खोखले चुनावी अभ्यास ये वैधता का भ्रम पैदा कर रहा है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। विश्व समुदाय को मानवाधिकार पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।

पाक फौज की कार्रवाई की दुनिया भर में चर्चा

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की फायरिंग और दमनकारी कार्रवाई की दुनिया भर में चर्चा है। जम्मू और कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेकेजेएएसी) की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन 5 जून को शुरू हुए थे।

पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन की अपील

पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को लेकर पूछे गए सवाल पर जायसवाल ने कहा कि सभी ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने उन्हें कैसा जवाब दिया था। हम तो सभी देशों से क्रॉस-बॉर्डर टेररिज्म और इसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की अपील करते हैं। हम पाकिस्तान से भी सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने और अपनी धरती से चल रहे आतंकी ठिकानों को खत्म करने की अपील करते हैं।

पीओके में बवाल के बीच पाक गृहमंत्री का विवादित बयान, प्रदर्शनकारियों को बताया ‘कॉकरोच’

ये भी पढ़ें
POK Violence

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Aug 2026 06:13 pm

Published on:

04 Aug 2026 06:08 pm

Hindi News / National News / दुनिया के सामने बेनकाब हुआ पाकिस्तान, PoJK में चुनाव महज दिखावा, 90 लोगों की फौज की गोलाबारी में मौत: भारतीय विदेश मंत्रालय

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘कार्यकर्ताओं पर हजारों केस दर्ज किया, संस्थाओं पर कब्जा हो रहा है’, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला

Mamata Banerjee, Mamata Banerjee Statement, SIR Controversy, TMC, West Bengal Politics, Mamata Banerjee News,
राष्ट्रीय

उदयनिधि को रिहा करने के आदेश के बाद पिता एमके स्टालिन का आया बयान, विजय सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Trisha Remark Case
राष्ट्रीय

E20 Petrol: ई-20 पेट्रोल पर सियासी घमासान, भगवंत मान ने उठाए सवाल- आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों?

Bhagwant Mann
चंडीगढ़ पंजाब

'CJP को 30M और BJP को सिर्फ 10M व्यूज', निशिकांत दुबे ने मेटा पर लोकतंत्र-विरोधी कंटेंट बढ़ाने का लगाया आरोप

Meta Instagram Facebook
राष्ट्रीय

भारत-बांग्लादेश रिश्तों के बीच शेख हसीना का कार्यक्रम चर्चा में, MEA बोला- सरकार की कोई भूमिका नहीं

india Foreign Ministry
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.