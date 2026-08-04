‘CJP को 30M और BJP को सिर्फ 10M व्यूज’, निशिकांत दुबे ने मेटा पर लोकतंत्र-विरोधी कंटेंट बढ़ाने का लगाया आरोप, दी सेफ हार्बर छीनने की चेतावनी

यह विवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो से शुरू हुआ, जिसमें वे पेपर लीक के खिलाफ संदेश दे रहे थे। इस वीडियो को रात 12:30 बजे से सुबह 5:30 बजे के बीच फेसबुक से हटा दिया गया था। संसदीय समिति ने तकनीकी खराबी के बारे में मेटा की सफाई को नाकाफी माना। निशिकांत दुबे ने कहा कि मेटा ने खुद माना है कि प्रधानमंत्री का कंटेंट पांच घंटे तक गायब रहा। अगर प्रधानमंत्री का वीडियो हटाया जा सकता है, तो इससे गंभीर बात और क्या हो सकती है? यह देश को अस्थिर करने की कोशिश की ओर इशारा करता है। निचले स्तर के अधिकारियों का सिर्फ खेद जताना काफी नहीं होगा। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग को खुद सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।