कौन हैं पेमा खांडू? CM से जुड़े केस में CBI की सुप्रीम कोर्ट में गुहार, क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2026 में CBI को निर्देश दिया था कि वह वर्ष 2015 से 2025 के बीच सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के ठेकों के आवंटन में कथित पक्षपात के आरोपों की जांच करे। जांच का दायरा उन कंपनियों तक भी बढ़ाया गया है, जिनका संबंध मुख्यमंत्री पेमा खांडू या उनके रिश्तेदारों से होने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि आवश्यकता पड़ने पर CBI इस समय सीमा से बाहर के लेन-देन की भी जांच कर सकती है।