उदयनिधि को रिहा करने के आदेश के बाद पिता एमके स्टालिन का आया बयान, विजय सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Tamil Nadu Politics: मंगलवार को तमिलनाडु की राजनीति का महौल गर्म रहा। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री तृषा को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया था। हालांकि अब कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। अब पूर्व सीएम एमके स्टालिन की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने टीवीके सरकार पर गंभीर आरोप लगाए है।