जेल से निकलते ही फूटा रोशन आनंद का गुस्सा, बोले- मेरे जेल जाते ही रची गई साजिश, फैजल खान ने कराई मेरे भाई की हत्या

12 दिन जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा हुए रोशन आनंद ने मीडिया के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया और खान सर को कोचिंग माफिया और गुंडा तक कह डाला। आनंद ने दावा करते हुए कहा, "फैसल खान (खान सर) और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक आरएस प्रसाद ने मिलकर मेरे भाई प्रिंस की हत्या करवाई। जब मैं आज़ाद था, तब उसे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया गया? जैसे ही मुझे 3 जून को एक सोची-समझी साज़िश के तहत गिरफ़्तार करके जेल भेजा गया, मेरे भाई को खत्म करने की साज़िश रची गई। इस अपराध की बहुत बारीकी से योजना बनाई गई और मेरे जेल जाते ही इसे अंजाम दिया गया।