पटना में खान सर की कोचिंग अचानक हुई बंद, छात्र बोले- दोनों सर अपनी जगह अच्छे, लेकिन हमारा सिलेबस पीछे हो रहा

कोचिंग के पास खड़े एक छात्र ने कहा, "कोचिंग में सुबह से बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। नोटिस शायद ऐप पर आई हुई थी, जो बच्चे नहीं देख पाए हैं वो लगातार कोचिंग आ रहे हैं। दोनों ही शिक्षक हैं, इन सब मामलों में दोनों को नहीं रहना चाहिए। हम छात्रों को इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और हमारा सिलेबस काफी पीछे हो रहा है। यह कॉन्ट्रोवर्सी अब जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। दोनों सर अपनी-अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन टीचर को ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। छात्र यही चाहते हैं कि यह सब जल्दी खत्म हो और कोचिंग सब अच्छे से अपने टाइम से चलने लगे।"