रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत कैसे हुई? दोस्त ने बताया नेपाल के होटल में उस रात क्या हुआ था

नेपाल के विराटनगर में प्रिंस यादव के साथ ठहरे रोशन कुमार ने कहा कि वे कुछ दिन पहले यानि 3 जून को नेपाल पहुंचे थे। इस दौरान वो लोग अलग-अलग होटलों में ठहरे। प्रिंस यादव की मौत को लेकर चल रही अटकलों को लेकर उनके दोस्त रोशन कुमार ने बताया कि प्रिंस लंबे समय से एक बीमारी से जूझ रहे थे। रोशन ने कहा, "घटना वाली रात, शाम करीब 6 बजे, खाना खाने और दवा लेने के बाद प्रिंस अचानक सो गए। असल में प्रिंस को थोड़ा सा साइकेट्रिक प्रॉब्लम (मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या) था, जिसके लिए वह काफी समय से दवा ले रहे थे।"