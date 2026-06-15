नालंदा में मॉब लिंचिंग: भीड़ ने 2 युवकों को पीट-पीटकर मार डाला, चोरी के आरोप में मंदिर के पास दी सजा

इस मामले को लेकर नालंदा पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। राजगीर के डीएसपी संजीत कुमार गुप्ता ने सोमवार की सुबह घटना की आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि तड़के करीब साढ़े तीन बजे पुलिस को झुनकिया बाबा स्थान के पास दो लोगों को चोरी के आरोप में पकड़े जाने और उनके साथ मारपीट की सूचना मिली थी। संजीत कुमार ने कहा कि किसी भी नागरिक या उग्र भीड़ को कानून अपने हाथ में लेने का कतई अधिकार नहीं है। पुलिस हिंसक भीड़ में आरोपियों की पहचान कर रही है। इस मामले में संलिप्त सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।