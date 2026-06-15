‘फैजल खान शिक्षक नहीं, गुंडा और हत्यारा’, फूट-फूटकर रोने लगे रौशन आनंद; बिहार सरकार के सामने रखी 2 बड़ी मांगें

ज्ञान बिंदु कोचिंग में प्रेस कांफ्रेंस करते रोशन आनंद सर (फोटो- वीडियो ग्रैब)
Roshan Anand attacks Khan Sir: पटना के बेऊर जेल से नियमित जमानत पर रिहा होने के बाद ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद सोमवार को अपने कोचिंग संस्थान पहुंचे। अपने छोटे भाई प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर में हुई संदिग्ध मौत के गम में पूरी तरह टूटे रौशन आनंद कैमरे के सामने आते ही फूट-फूटकर रोने लगे। उन्होंने कहा, "हमने अपना जिगर का टुकड़ा खोया है, हमने वो खोया है जो अब इस दुनिया में कोई भी वापस नहीं लौटा सकता।" इस दौरान रौशन आनंद ने फैजल खान उर्फ खान सर को दिखावटी शिक्षक और पर्दे के पीछे का गुंडा, हत्यारा और साजिशकर्ता करार देते हुए इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया।
रोते हुए रोशन आनंद को उनके पास खड़े लोग सांत्वना दे रहे थे, फिर भी भाई को खोने का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। खुद को संभालते हुए रोशन आनंद ने वहां जमा लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस बेहद मुश्किल समय में स्टूडेंट्स का समर्थन ही उनकी ताकत का एकमात्र स्रोत था। भावुक होकर उन्होंने कहा, "भले ही मैंने अपना भाई खो दिया है, लेकिन आप जैसे छोटे भाइयों से मिले समर्थन और प्यार ने मुझे हार न मानने का हौसला दिया है। हम यह लड़ाई आखिर तक लड़ेंगे। हमें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और बिहार की डबल-इंजन सरकार से भी न्याय की पूरी उम्मीद है।"
रोशन आनंद ने अपने भाई प्रिंस यादव की मौत को सामान्य घटना मानने से साफ इनकार कर दिया है। इस घटना को पहले से सोची-समझी हत्या बताते हुए, उन्होंने बिहार सरकार और प्रशासन के सामने दो मांगे रखीं। रोशन आनंद ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से इस पूरे मामले की उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके और प्रिंस यादव की मौत में शामिल लोगों का पर्दाफाश हो सके, जिनकी नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
रोशन आनंद ने सरकार से दूसरी मांग की है कि एक स्पेशल हाई-लेवल मेडिकल कमेटी बनाई जाए जो बिहार में उनके भाई के शव का कड़े नियमों के तहत दोबारा पोस्टमार्टम करे, ताकि मौत की असली वजह वैज्ञानिक और कानूनी तौर पर पता चल सके।
खान सर (फैजल खान) पर गुस्सा ज़ाहिर करते हुए रोशन आनंद ने उनकी तुलना फिल्मों के किरदारों से की। उन्होंने कहा, "मेरे भाई की हत्या के पीछे सीधे तौर पर फैजल खान का हाथ है। वह खुद को टीचर कहते हैं लेकिन इस नेक पेशे के लायक नहीं हैं। वह एक गुंडा, हत्यारा, साज़िश रचने वाला और आदतन झूठा इंसान है। उसने लगातार मासूम छात्रों को धोखा दिया है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है।"
खान सर को घेरने के लिए रोशन आनंद ने कहा, "70वें BPSC मामले को अच्छी तरह याद कीजिए। उस समय फैजल खान ने दावा किया था कि उनके पास पक्के सबूत हैं। फिर भी जब मामला कोर्ट पहुंचा तो वह कोई सबूत क्यों नहीं पेश कर पाए? उनका पूरा रुख झूठ पर टिका है।" रोशन आनंद ने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना खुद फैसल खान ने करवाई थी, लेकिन उन्हें और उनके परिवार को इस मामले में फंसाने की साजिश रची गई थी।
बता दें कि खान सर ने फरवरी 2025 में दावा किया था कि BPSC 70वीं परीक्षा में धांधली हुई है और उनके पास इसके सबूत हैं, खान सर ने उस दौरान यह भी दावा किया था कि गया और नवादा के कोषागार से BPSC परीक्षा के प्रश्न पत्र चोरी हुई थे।
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