‘फैजल खान शिक्षक नहीं, गुंडा और हत्यारा’, फूट-फूटकर रोने लगे रौशन आनंद; बिहार सरकार के सामने रखी 2 बड़ी मांगें

रोते हुए रोशन आनंद को उनके पास खड़े लोग सांत्वना दे रहे थे, फिर भी भाई को खोने का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। खुद को संभालते हुए रोशन आनंद ने वहां जमा लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस बेहद मुश्किल समय में स्टूडेंट्स का समर्थन ही उनकी ताकत का एकमात्र स्रोत था। भावुक होकर उन्होंने कहा, "भले ही मैंने अपना भाई खो दिया है, लेकिन आप जैसे छोटे भाइयों से मिले समर्थन और प्यार ने मुझे हार न मानने का हौसला दिया है। हम यह लड़ाई आखिर तक लड़ेंगे। हमें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और बिहार की डबल-इंजन सरकार से भी न्याय की पूरी उम्मीद है।"