‘हीरोइन के चक्कर में फंसे हैं चिराग पासवान’, तेज प्रताप यादव का दावा, बोले- अब कर लेनी चाहिए शादी

इंटरव्यू के दौरान तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपना राजनीतिक गुरु बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपने पिता से गहराई से प्रेरित हैं और उन्हें देखने मात्र से ही उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, यही कारण है कि वे अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर भी पिता की फोटो लगाकर रखते हैं। तेज प्रताप ने जोर देकर कहा कि पारिवारिक स्थितियां चाहे जैसी भी हों, वे सदैव अपने पिता का हृदय से सम्मान करते हैं। इसके अलावा, उन्होंने अपने भावनात्मक जुड़ाव को साझा करते हुए कहा कि भले ही वे परिवार से दूर रह रहे हों, लेकिन अपने माता-पिता के प्रति एक बेटे का फर्ज निभाने का प्रयास पूरी ईमानदारी से करते हैं।