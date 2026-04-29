गुस्से में लाल तेज प्रताप यादव ने दी चेतावनी, कहा- बनाया जा रहा मेरा मजाक, लेंगे लीगल एक्शन

तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर TY Vlog अकाउंट से एक वीडियो शेयर कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया की दुनिया में उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर कुछ लोग जानबूझकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा फर्जी आईडी बनाना, उनकी मिमिक्री करना और एडिटेड वीडियो फैलाना इसी साजिश का हिस्सा है। इन हरकतों के जरिए उनकी छवि को जनता के बीच गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जिससे उनके समर्थकों में भी काफी नाराजगी देखी जा रही है।