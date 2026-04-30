इंस्टाग्राम वाली दोस्त ने मिलने बुलाया, पहुंचते ही कर लिया किडनैप, फिर मांगी 6 लाख की फिरौती; ऐसे हुआ खुलासा

Bihar News: बिहार के नालंदा जिले से किडनैपिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती एक युवक के लिए बहुत महंगी साबित हुई। इंस्टाग्राम पर बनी दोस्त ने युवक को मिलने के लिए बुलाया और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे किडनैप कर लिया। हालांकि, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सिर्फ छह घंटे के अंदर ही इस मामले को सुलझा लिया और किडनैप किए गए युवक को सुरक्षित बचा लिया। पुलिस ने उस युवती को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो इस पूरी साजिश की मुख्य मास्टरमाइंड थी।