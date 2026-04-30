‘सिर्फ 3 लोग चला रहे बिहार, मनमर्जी से ले रहे फैसले’, सम्राट कैबिनेट पर तेजस्वी ने उठाए सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा प्रहार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बीते 12 वर्षों में 10 बार सरकार का गठन और पुनर्गठन हुआ है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि पिछले 6 साल में 5 बार सत्ता का स्वरूप बदला है, जिसमें नीतीश कुमार ने कारण-अकारण 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तेजस्वी ने इसे क्षणभंगुर विचारधारा बताते हुए कहा कि इस अस्थिरता ने शासकीय व्यवस्था को अंधेरे में धकेल दिया है और बिहारवासियों को उपहास का पात्र बनाया है।