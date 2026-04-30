बिहार: NDA कैबिनेट विस्तार 6 मई को संभव, 16-16 फॉर्मूला तय, नए चेहरों पर फोकस

सूत्रों का कहना है कि नई कैबिनेट में कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं, जिनमें महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है। जदयू के नेताओं में अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, जमा खान, सुनील कुमार, मदन सहनी और रत्नेश सदा के नाम कैबिनेट पदों के लिए प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं, बीजेपी की ओर से मंगल पांडे, विजय कुमार सिंह, राम कृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी और अरुण शंकर प्रसाद के नाम अंतिम सूची में शामिल बताए जा रहे हैं। इन सभी नेताओं ने पिछली सरकार में भी मंत्री के रूप में कार्य किया था।