बिहार में जमीन सर्वे पकड़ेगी रफ्तार, प्रभार संभालते ही एक्शन में IAS जय सिंह, 24 जिलों में तैनात किए अफसर

Bihar Land Survey:बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य में चल रहे बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण को गति देने के लिए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। विभाग के नवनियुक्त सचिव जय सिंह ने बुधवार को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद विभाग के कार्यों में तेजी लाने का कड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने कार्यभार संभालते ही विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम की बारीकी से निगरानी के लिए 24 जिलों में मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात करने का फैसला किया है।