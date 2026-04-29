बिहार में जमीन सर्वे पकड़ेगी रफ्तार, प्रभार संभालते ही एक्शन में IAS जय सिंह, 24 जिलों में तैनात किए अफसर

Bihar Land Survey सांकेतिक तस्वीर (फोटो-AI)
Bihar Land Survey:बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य में चल रहे बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण को गति देने के लिए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। विभाग के नवनियुक्त सचिव जय सिंह ने बुधवार को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद विभाग के कार्यों में तेजी लाने का कड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने कार्यभार संभालते ही विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम की बारीकी से निगरानी के लिए 24 जिलों में मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात करने का फैसला किया है।
पदभार ग्रहण करने के बाद सचिव जय सिंह ने निर्देश दिया कि राजस्व संबंधी सभी कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सचिव ने अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर विशेष ध्यान देने और राजस्व सेवाओं को अधिक सरल एवं सुगम बनाने के लिए निर्देशित किया है।
सर्वेक्षण कार्य की सुस्ती को दूर करने के लिए विभाग ने नई कार्ययोजना तैयार की है। अपर सचिव आजीव वत्सराज द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, नामित पदाधिकारी केवल कागजी समीक्षा नहीं करेंगे, बल्कि प्रत्येक शनिवार को अपने आवंटित जिलों का अनिवार्य रूप से भ्रमण करेंगे। इस दौरान वे अंचल स्तर पर संचालित विशेष सर्वेक्षण शिविर कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे और मौके पर ही कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। निरीक्षण के बाद विस्तृत रिपोर्ट भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को भेजना अनिवार्य होगा।
सचिव के निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन जिलों में रिविजनल सर्वे खतियान उपलब्ध है, वहां सर्वे कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इसके लिए भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को अपेक्षित सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का मानना है कि इस पहल से न केवल भूमि अभिलेखों के अद्यतन कार्य में पारदर्शिता आएगी, बल्कि बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम को तय समय सीमा के भीतर पूर्ण करने में भी मदद मिलेगी।
|जिला
|नामित पदाधिकारी का नाम
|पदनाम
|मुजफ्फरपुर
|कमलेश कुमार सिंह
|निदेशक, भू-अर्जन
|गया
|डा. महेन्द्र पाल
|अपर सचिव
|पटना-वैशाली
|आजीव वत्सराज
|अपर सचिव
|पटना-वैशाली
|मणि भूषण किशोर
|विशेष कार्य पदाधिकारी
|भोजपुर
|सिम्मी प्रसाद
|अनुदेशक, चकबंदी
|दरभंगा
|मोना झा
|उप निदेशक
|समस्तीपुर
|सुधा रानी
|विशेष कार्य पदाधिकारी
|सीतामढ़ी
|मो. नवाजिश अख्तर
|विशेष कार्य पदाधिकारी
|शिवहर
|संजय कुमार सिंह
|उप सचिव
|औरंगाबाद
|डा. सुनील कुमार
|उप सचिव
|पूर्णिया
|देवेश कुमार
|उप सचिव
|मधुबनी
|अखिल कुमार झा
|उप सचिव
|किशनगंज
|कुमार कुन्दन लाल
|प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त
|सुपौल
|संजीव कुमार सिन्हा
|अनुदेशक, चकबंदी
|मधेपुरा
|अमरेन्द्र कुमार
|सहायक निदेशक
|नवादा
|सुधांशु शेखर
|सहायक निदेशक
|बांका
|सुमित कुमार आनंद
|सहायक निदेशक
|कैमूर
|मो. जमालुद्दीन अंसारी
|अवर सचिव
|अररिया
|अरविन्द कुमार
|अवर सचिव
|रोहतास
|मो. अकबर अली
|अवर सचिव
|कटिहार
|कमलेश कुमार
|अवर सचिव
|सहरसा
|श्रीराम कुमार
|अवर सचिव
|भागलपुर
|कमल नयन कश्यप
|अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
|बक्सर
|कुनिका
|सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी
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