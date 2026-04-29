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एक बार मर्डर कर हाथ में सिर लेकर घूमा था रामधनी, अब एनकाउंटर में ढेर; पत्नी भी है नगर परिषद में डिप्टी चेयरमैन

एनकाउंटर में मारा गया रामधनी यादव भागलपुर में दहशत का पर्याय था। पूर्व में वह एक व्यक्ति का कटा हुआ सिर लेकर थाने पहुंच चुका था।

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पटना

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Rajesh Kumar Ojha

Apr 29, 2026

रामधनी यादव। फाइल फोटो

भागलपुर पुलिस ने सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में दिनदहाड़े हुए हत्याकांड के महज 12 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी और कुख्यात अपराधी रामधनी यादव को एनकाउंटर में मार गिराया। रामधनी यादव के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। भागलपुर एसपी के अनुसार, उसने पूर्व में एक व्यक्ति की हत्या कर उसका सिर लेकर थाने पहुंचने जैसी सनसनीखेज वारदात को भी अंजाम दिया था। पुलिस का कहना है कि इस बार भी उसे उम्मीद थी कि वह पुलिस पर फायरिंग कर दहशत फैलाकर फरार हो जाएगा, लेकिन जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, रामधनी यादव पूरे क्षेत्र में दहशत का पर्याय बन चुका था। उसकी पत्नी नीलम देवी सुल्तानगंज नगर परिषद की उपसभापति हैं।

बस के ठेकेदारी को लेकर था विवाद

पुलिस सूत्रों के अनुसार, रामधनी यादव का सुल्तानगंज नगर परिषद के सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू से लंबे समय से विवाद चल रहा था। मंगलवार को भी उसके लोग उसी को निशाना बनाने पहुंचे थे। लेकिन जब कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) कृष्ण भूषण कुमार ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उन पर गोली चला दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।

टेंडर को लेकर राजकुमार से चल रहा था विवाद

पुलिस सूत्रों के अनुसार, नगर परिषद के टेंडरों को लेकर भी विवाद चल रहा था। रामधनी यादव चाहता था कि लाभदायक टेंडर उसके अनुसार बांटे जाएं, जबकि सभापति राजकुमार साह इसका विरोध कर रहे थे। इसी मुद्दे पर दोनों के बीच विवाद गहरा गया और रामधनी ने राजकुमार साह को खत्म करने की योजना बनाई थी।

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Updated on:

29 Apr 2026 09:55 am

Published on:

29 Apr 2026 09:40 am

Hindi News / Bihar / Patna / एक बार मर्डर कर हाथ में सिर लेकर घूमा था रामधनी, अब एनकाउंटर में ढेर; पत्नी भी है नगर परिषद में डिप्टी चेयरमैन

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