बिहारी होने की सजा मौत क्यों? दिल्ली कांड पर भड़के चिराग पासवान; प्रवासियों के लिए मांगा अलग मंत्रालय

इस घटना के बहाने चिराग पासवान ने अपनी पुरानी मांग को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लंबे समय से 'प्रवासी मजदूर मंत्रालय' बनाने की वकालत कर रही है। चिराग के अनुसार, इस मंत्रालय के होने से देश या फिर विदेश में भी काम कर रहे करोड़ों बिहारी मजदूरों का एक पुख्ता और सटीक डेटा तैयार होगा। मंत्रालय के माध्यम से किसी भी आपात स्थिति या हिंसा की घटना में प्रवासियों को तत्काल कानूनी और आर्थिक मदद पहुंचाना आसान होगा। उन्होंने कहा कि 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' विजन का मुख्य उद्देश्य ही प्रवासियों को दूसरे राज्यों में सुरक्षा और सम्मान दिलाना है।