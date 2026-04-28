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बिहारी होने की सजा मौत क्यों? दिल्ली कांड पर भड़के चिराग पासवान; प्रवासियों के लिए मांगा अलग मंत्रालय

दिल्ली में एक बिहारी युवक की हत्या पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बिहारी होने की वजह से किसी के साथ हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान चिराग पासवान ने प्रवासी मजदूरों के लिए अलग मंत्रालय बनाए जाने की मांग उठाई। 

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पटना

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Anand Shekhar

Apr 28, 2026

Chirag Paswan

चिराग पासवान (फोटो- आईएएनएस)

देश की राजधानी दिल्ली में बिहार के एक 21 वर्षीय युवक पांडव कुमार की दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल द्वारा कथित तौर पर गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना ने सियासी गलियारों में उबाल ला दिया है। इस घटना पर केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने न केवल इस घटना की कड़ी निंदा की, बल्कि प्रवासी बिहारियों की सुरक्षा के लिए बिहार में एक अलग मंत्रालय बनाने की बड़ी मांग भी रख दी है।

बिहारी होने की सजा मौत नहीं हो सकती

चिराग पासवान ने पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए दो कहा कि किसी के साथ सिर्फ इसलिए हिंसा होना कि वह बिहार से ताल्लुक रखता है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह घटना जितनी दुखद है, उतनी ही निंदनीय भी। बिहारी होने की वजह से किसी की जान ले ली जाए, यह बात किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है।

चिराग ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर से बात की है और उनकी पार्टी के सांसदों की एक कमेटी पीड़ित परिवार से मिलकर विस्तृत जानकारी लेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर वे जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे।

प्रवासी मजदूरों के लिए हो अलग मंत्रालय - चिराग पासवान

इस घटना के बहाने चिराग पासवान ने अपनी पुरानी मांग को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लंबे समय से 'प्रवासी मजदूर मंत्रालय' बनाने की वकालत कर रही है। चिराग के अनुसार, इस मंत्रालय के होने से देश या फिर विदेश में भी काम कर रहे करोड़ों बिहारी मजदूरों का एक पुख्ता और सटीक डेटा तैयार होगा। मंत्रालय के माध्यम से किसी भी आपात स्थिति या हिंसा की घटना में प्रवासियों को तत्काल कानूनी और आर्थिक मदद पहुंचाना आसान होगा। उन्होंने कहा कि 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' विजन का मुख्य उद्देश्य ही प्रवासियों को दूसरे राज्यों में सुरक्षा और सम्मान दिलाना है।

विपक्ष पर पलटवार: पलायन के लिए कौन जिम्मेदार?

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा भाजपा शासित राज्यों को बिहारियों के लिए अभिशाप बताने वाले बयान पर चिराग ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, वे यह भूल रहे हैं कि बिहार में दशकों तक उन्हीं का शासन था। उनकी गलत नीतियों के कारण ही बिहार के युवाओं को मजबूरन पलायन करना पड़ा।

चिराग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगले पांच साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल होंगे। विकास की ऐसी नींव रखी जा रही है कि भविष्य में युवाओं को रोजगार के लिए बाहर भटकना नहीं पड़ेगा।

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Published on:

28 Apr 2026 06:28 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहारी होने की सजा मौत क्यों? दिल्ली कांड पर भड़के चिराग पासवान; प्रवासियों के लिए मांगा अलग मंत्रालय

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