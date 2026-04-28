दिल्ली में पांडव कुमार की हत्या पर बिहार में उबाल, तेजस्वी यादव बोले- बिहारी होने की वजह से पुलिस ने मारी गोली

राजद सांसद सुधाकर सिंह ने इस मामले में पोस्ट करते हुए लिखा, "क्या बिहारी होना गुनाह है? चुनाव के समय बिहार याद आता है, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन पर भाषण दिए जाते हैं, आंसू बहाए जाते हैं और वादों की लंबी फेहरिस्त थमा दी जाती है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, वही बिहारी देश की सड़कों पर अपमानित, प्रताड़ित और मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। दिल्ली की एक कॉलोनी में एक युवक को सिर्फ इसलिए गोली मार दी जाती है क्योंकि उसने कहा, 'मैं बिहार का रहने वाला हूं।' सोचिए, यह देश किस दिशा में जा रहा है? क्या अब अपनी पहचान बताना भी अपराध हो गया है? जब बिहारी देश के हर कोने में मेहनत करता है, तो क्या उसे सम्मान से जीने का हक नहीं? क्या चुनाव के बाद बिहार और बिहारी सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाते हैं? बिहारी होना गुनाह नहीं, हमारी पहचान है और इस पहचान पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा!"