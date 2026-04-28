‘वो सही कहे, पगड़ी की लाज बचाना हमारी जिम्मेदारी’; सम्राट की पगड़ी पर तेजस्वी के तंज पर विजय सिन्हा का पलटवार

तेजस्वी यादव ने सदन में चुटकी लेते हुए सम्राट चौधरी से कहा था, 'मुख्यमंत्री जी, अपनी पगड़ी संभालकर रखिएगा, विजय सिन्हा जी की उस पर नजर है।' इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विजय सिन्हा ने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'वो (तेजस्वी यादव) सही बोल रहे हैं, पगड़ी की लाज बचाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उन्हें यह जान लेना चाहिए कि हम सिर्फ सम्राट जी की पगड़ी ही नहीं, बल्कि हर बिहारी की पगड़ी और उसके सम्मान की रक्षा के लिए संकल्पित हैं।' उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की घबराहट उनके बयानों में साफ दिख रही है।