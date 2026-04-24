‘बिहार अजूबा राज्य, यहां 5 साल में बनीं 5 सरकार’, विधानसभा में तेजस्वी यादव का सम्राट सरकार पर हमला

तेजस्वी के आरोपों का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि तेजस्वी जी साफ तौर पर इस बात से नाराज हैं कि उन्हें सत्ता चलाने का मौका नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, 'अगर मौजूदा हालात ऐसे ही रहे, तो NDA की तीसरी पीढ़ी भी बिहार पर राज करेगी। सरकार पर सिर्फ सवाल उठाने के बजाय, आपको लोगों का भरोसा जीतने पर ध्यान देना चाहिए।' विजय चौधरी ने आगे साफ कहा कि भले ही नीतीश कुमार आज सदन में मौजूद नहीं हैं, लेकिन बिहार की सरकार साल 2030 तक नीतीश कुमार की सोच और नेतृत्व में ही काम करती रहेगी।