Criminal Attack Jharkhand Police: लाठी-डंडों और पत्थरों से पुलिस टीम पर हमला, आरोपी छुड़ाकर ले गए हमलावर

पुलिस जब चुड़ामन मंडल को लेकर जा रही थी, तभी उसके दो साले, सास, ससुर और पत्नी ने उसे पुलिस वाहन से जबरन उतारने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा रोकने पर सभी ने धक्का-मुक्की शुरू कर दी। इसके बाद हंगामा बढ़ने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के करीब 20–25 महिला और पुरुष लाठी, डंडा, ईंट और पत्थर लेकर मौके पर पहुंच गए और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। घटना की जानकारी मिलने पर अहिल्यापुर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ चिकसोरिया गांव पहुंचे और किसी तरह पुलिस टीम को सुरक्षित बाहर निकाला।