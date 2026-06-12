झारखंड राज्य सभा चुनाव: नथवाणी की उम्मीदवारी से बदला सियासी समीकरण, इंडिया गठबंधन के वोट बचाने में जुटी कांग्रेस

कांग्रेस अपने वोटों की गोलबंदी के लिए घटक दलों के नेताओं से लगातार संपर्क में है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस संबंध में राजद नेता तेजस्वी यादव और माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य से बातचीत की है। सभी से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार प्रणव झा के पक्ष में एकजुट होकर मतदान करने की अपील की गई है। सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को इस मुद्दे पर दिल्ली में कांग्रेस की एक उच्चस्तरीय बैठक भी हुई। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ-साथ झारखंड से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और प्रदेश प्रभारी के. राजू विशेष रूप से मौजूद थे।