Bankipur By-Polls: ‘गली-नाली का वादा याद दिलाया तो मिली गाली?’ तेजस्वी यादव ने शेयर किया BJP मंत्री का वीडियो

Bankipur By-Polls: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होना है। मतदान से पहले चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं का एक वीडियो साझा कर उन पर निशाना साधा। वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान जब मतदाताओं ने गली निर्माण का पुराना वादा याद दिलाया, तो भाजपा के एक नेता और मंत्री ने उनके साथ गाली-गलौज की। उन्होंने आगे दावा किया कि पिछले 35 वर्षों से यहां भाजपा के विधायक, सांसद और मंत्री होने के बावजूद इलाके में गली और नाली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अब भी घोर अभाव है। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेताओं के विरोध का वीडियो भी साझा किया है।