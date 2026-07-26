Bankipur By-Polls: बांकीपुर में चुनावी घमासान, BJP की पदयात्रा, RJD का रोड शो; धरने की तैयारी में जनसुराज

जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सोमवार को पटना स्थित चुनाव आयोग कार्यालय के सामने धरना देने की चेतावनी दी है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिला पदाधिकारी (DM) के आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि भाजपा वही तरीका दोहरा रही है, जो नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनाया गया था। उन्होंने कहा कि चुनावी जागरूकता अभियान के नाम पर जीविका दीदियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं के बीच यह संदेश फैलाया जा रहा है कि यदि भाजपा को वोट नहीं दिया गया तो राशन, पेंशन जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ बंद हो सकता है। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव आयोग इस मामले में कार्रवाई नहीं करता है तो जनसुराज के कार्यकर्ता सोमवार को चुनाव आयोग कार्यालय के सामने धरने पर बैठेंगे।