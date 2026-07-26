‘कहां थे तेजस्वी यादव? अमेरिका-ईरान के बीच मीडिएशन कराने गए थे क्या?’ नेता प्रतिपक्ष की पटना वापसी पर जदयू का तंज

Bankipur bypoll: बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चल रही गहमागहमी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जदयू ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, जो विदेश की लंबी यात्रा के बाद रविवार को पटना लौटे हैं। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए पूछा कि वे कहां थे और चुनाव प्रचार से दूर क्यों रहे। उन्होंने तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा, उनके राजनीतिक एजेंडे, विपक्ष के काम करने के तरीके और BJP पर लगाए गए आरोपों को लेकर भी सवाल उठाए।