ग्रेटर नोएडा: STP टैंक में जहरीली गैस से दो की मौत, सफाईकर्मी को बचाने उतरा गार्ड भी गंवा बैठा जान

बता दें कि सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान सुरक्षा नियमों की अनदेखी से होने वाले हादसे कोई नई बात नहीं हैं। हाल के महीनों में ग्रेटर नोएडा में पानी से भरे खुले गड्ढे में गिरने से एक 6 साल के मासूम की दर्दनाक मौत ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े किए थे। वहीं, जून की शुरुआत में दिल्ली के मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस फैक्ट्री में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से सुल्तानपुरी निवासी अरुण, संदीप और चांद की मौके पर ही मौत हो गई थी। इन घटनाओं ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि सीवर और टैंक की सफाई के दौरान सुरक्षा उपकरण, गैस जांच और तय मानकों का पालन न होने की कीमत मजदूरों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। बावजूद इसके, ऐसे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदार एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।